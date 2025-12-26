В Минске женщина припарковала машину «в воздухе»4
- 26.12.2025, 17:27
- 1,976
Авто зависло над тротуаром.
В соцсетях, а затем и в сообщениях ГАИ, появились фото и видео совершенно необъяснимого, на первый взгляд, происшествия: машина зависла в воздухе в 20-30 сантиметрах над тротуаром, пишет Telegraf.
В Госавтоинспекции Минска выяснили, как женщина, управлявшая Volkswagen, смогла устроить паранормальную парковку.
Оказалось, что водитель, двигаясь задним ходом недалеко от здания №38 по улице Ангарской, случайно съехала на тротуар, а затем наехала на бетонную полусферу. Такие в Минске обычно устанавливают как раз там, где парковка запрещена.
Женщина испугалась того, что сделала, и оставила место ДТП. К счастью, в результате такой необычной парковки никто не пострадал, лишь автомобиль получил механические повреждения.