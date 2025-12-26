В Минске женщина припарковала машину «в воздухе» 4 26.12.2025, 17:27

1,976

Авто зависло над тротуаром.

В соцсетях, а затем и в сообщениях ГАИ, появились фото и видео совершенно необъяснимого, на первый взгляд, происшествия: машина зависла в воздухе в 20-30 сантиметрах над тротуаром, пишет Telegraf.

В Госавтоинспекции Минска выяснили, как женщина, управлявшая Volkswagen, смогла устроить паранормальную парковку.

Оказалось, что водитель, двигаясь задним ходом недалеко от здания №38 по улице Ангарской, случайно съехала на тротуар, а затем наехала на бетонную полусферу. Такие в Минске обычно устанавливают как раз там, где парковка запрещена.

Женщина испугалась того, что сделала, и оставила место ДТП. К счастью, в результате такой необычной парковки никто не пострадал, лишь автомобиль получил механические повреждения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com