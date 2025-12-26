закрыть
26 декабря 2025, пятница, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске женщина припарковала машину «в воздухе»

4
  • 26.12.2025, 17:27
  • 1,976
В Минске женщина припарковала машину «в воздухе»

Авто зависло над тротуаром.

В соцсетях, а затем и в сообщениях ГАИ, появились фото и видео совершенно необъяснимого, на первый взгляд, происшествия: машина зависла в воздухе в 20-30 сантиметрах над тротуаром, пишет Telegraf.

В Госавтоинспекции Минска выяснили, как женщина, управлявшая Volkswagen, смогла устроить паранормальную парковку.

Оказалось, что водитель, двигаясь задним ходом недалеко от здания №38 по улице Ангарской, случайно съехала на тротуар, а затем наехала на бетонную полусферу. Такие в Минске обычно устанавливают как раз там, где парковка запрещена.

Посмотреть в Threads

Женщина испугалась того, что сделала, и оставила место ДТП. К счастью, в результате такой необычной парковки никто не пострадал, лишь автомобиль получил механические повреждения.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин