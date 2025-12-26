Француз «забыл» пистолет в кармане на границе с Беларусью 26.12.2025, 22:48

Иностранца задержали при прохождении зеленого коридора.

При пересечении белорусско-литовской границы задержали гражданина Франции, рассказал главный инспектор Гродненской региональной таможни Вячеслав Дударевич, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси.

Он проходил досмотр с пистолетом в кармане.

По словам мужчины, тот просто забыл, что у него при себе есть оружие.

«Прибыв на рейсовом автобусе в пункт пропуска «Каменный Лог», мужчина проследовал по зеленому коридору, чем подтвердил отсутствие товаров, подлежащих декларированию», – уточнил инспектор.

На наличие у француза металлических предметов указали технические средства контроля. Таможенники досмотрели иностранного гражданина и нашли у него пистолет Walther mod.9 с пятью патронами в обойме.

Фото: Таможенные органы Беларуси / Telegram

Судебные эксперты установили, что пистолет исправен и может использоваться для стрельбы. Патроны также оказались боеприпасами к огнестрельному оружию.

По этому факту Гродненская региональная таможня возбудила уголовное дело по ч.1 ст.333-1 УК Беларуси. Гражданину Франции может грозить от трех до семи лет лишения свободы со штрафом или без.

