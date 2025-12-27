Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область «Шахедами» 1 27.12.2025, 9:06

3,560

Первые последствия ночного обстрела.

Россияне в течение ночи 27 декабря осуществили массированные удары по Киеву и области, в результате чего известно о разрушении объектов инфраструктуры и помещений жителей, пишет «Фокус».

В результате ночной атаки на Киевщину известно о по меньшей мере одном пострадавшем человеке — жителе Ивано-Франковской области, который на момент обстрела находился за рулем грузовика. Об этом под утро сообщил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Последствия вражеской атаки фиксируются по меньшей мере в четырех районах Киевщины: Вышгородском, Бориспольском, Бучанском и Обуховском. Известно о разрушениях и пожарах:

город Вышгород: повреждены окна в жилом многоэтажном доме;

Бориспольский район: повреждены помещения производства и два автомобиля;

Бучанский район: поднялся пожар на территории строительства;

Обуховский район: повреждено помещение коммунального предприятия одной из громад.

Известно также, что пострадавший в результате ночной атаки на Киевщину житель Ивано-Франковской области получил осколочные ранения спины. Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков, где получает необходимую помощь.

В местных каналах также информировали, что в Вышгороде, вероятно, в результате атаки РФ пылает местная СТО.

Соцсети | в Вышгороде, вероятно, пылает СТО после атаки РФ

Ранее в киевских Telegram-каналах сообщили, что после серии мощных взрывов на фоне ракетной атаки в ночь на 27 декабря в столице начались перебои с электроснабжением.

Другие данные о последствиях вражеской атаки на момент публикации устанавливаются. В Киеве и области продолжается воздушная тревога из-за угрозы вражеских «Шахедов».

Обстрел сегодня — россияне массированно атаковали Киев и область, какие первые последствия — новости Украины

Россияне в течение ночи осуществили массированный удар по Киеву и области ракетами и дронами: известно о последствиях обстрела по меньшей мере в четырех районах региона.

