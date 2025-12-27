Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область «Шахедами»1
Первые последствия ночного обстрела.
Россияне в течение ночи 27 декабря осуществили массированные удары по Киеву и области, в результате чего известно о разрушении объектов инфраструктуры и помещений жителей, пишет «Фокус».
В результате ночной атаки на Киевщину известно о по меньшей мере одном пострадавшем человеке — жителе Ивано-Франковской области, который на момент обстрела находился за рулем грузовика. Об этом под утро сообщил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Последствия вражеской атаки фиксируются по меньшей мере в четырех районах Киевщины: Вышгородском, Бориспольском, Бучанском и Обуховском. Известно о разрушениях и пожарах:
город Вышгород: повреждены окна в жилом многоэтажном доме;
Бориспольский район: повреждены помещения производства и два автомобиля;
Бучанский район: поднялся пожар на территории строительства;
Обуховский район: повреждено помещение коммунального предприятия одной из громад.
Известно также, что пострадавший в результате ночной атаки на Киевщину житель Ивано-Франковской области получил осколочные ранения спины. Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков, где получает необходимую помощь.
В местных каналах также информировали, что в Вышгороде, вероятно, в результате атаки РФ пылает местная СТО.
Соцсети | в Вышгороде, вероятно, пылает СТО после атаки РФ
Ранее в киевских Telegram-каналах сообщили, что после серии мощных взрывов на фоне ракетной атаки в ночь на 27 декабря в столице начались перебои с электроснабжением.
Другие данные о последствиях вражеской атаки на момент публикации устанавливаются. В Киеве и области продолжается воздушная тревога из-за угрозы вражеских «Шахедов».
