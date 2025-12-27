Путин продлил запрет на экспорт бензина из РФ 27.12.2025, 16:18

Уже в третий раз.

Правительство РФ в третий раз продлило запрет на экспорт автомобильного бензина из страны — теперь ограничения будут действовать до 28 февраля 2026 года включительно. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров, отметив, что мера направлена на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, пишет The Moscow Times.

В опубликованном сообщении говорится, что соответствующее постановление предусматривает продление запрета на вывоз бензина за пределы страны для всех экспортеров, включая непосредственных производителей. До той же даты продлены ограничения на экспорт дизельного топлива, судового топлива и других в том числе приобретенных на биржевых торгах. При этом в правительстве уточнили, что запрет на вывоз дизеля и сопутствующих нефтепродуктов не распространяется на производителей нефтепродуктов.

Изначально эта мера была введена в конце июля на фоне дефицита бензина в десятках российских регионов и рекордного роста цен на топливо на бирже. На первом этапе ограничения касались только трейдеров, нефтебаз и небольших нефтеперерабатывающих заводов с объемом производства менее 1 млн тонн в год. В конце августа власти продлили запрет до 30 сентября 2025 года, затем — до конца 2025-го. Осенью аналогичные ограничения были распространены и на экспорт дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей, включая продукцию, купленную на бирже.

Обострение ситуации на внутреннем рынке топлива произошло на фоне ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. С начала августа было поражено более 20 НПЗ, часть из которых оказалась частично или полностью выведена из строя. Согласно оценке Bloomberg, в октябре объемы переработки нефти в России сократились до 4,86 млн баррелей в сутки — почти на 10% по сравнению с июлем — и достигли минимального уровня как минимум за последние пять лет.

На этом фоне с дефицитом бензина столкнулись жители не менее 57 регионов страны, а в ряде субъектов власти ввели ограничения на продажу топлива в одни руки. В результате правительство отказалось от экспорта нефтепродуктов, увеличило закупки бензина в Беларуси и начало импорт топлива из Китая и других азиатских стран. В Международном энергетическом агентстве ранее прогнозировали, что снижение объемов переработки нефти из-за украинских ударов сохранится как минимум до середины 2026 года.

