В Польше нашли еще два метеозонда с белорусскими сигаретами
- 27.12.2025, 16:49
Они переносили контрабанду на более чем $12,5 тысяч.
В Польше пограничники 27 декабря нашли еще два метеозонда с контрабандными сигаретами, сообщает Подляшский пограничный отряд.
— Сотрудники обнаружили два метеорологических шара. Они переносили из Беларуси в Польшу партии контрабандных сигарет на сумму более 46 тысяч злотых (37,5 тысячи рублей), — сообщили пограничники.
Напомним, в ночь на 25 декабря Польша временно закрывала воздушное пространство из-за неопознанных объектов, пересекших границу со стороны Беларуси.