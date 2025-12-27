В Польше нашли еще два метеозонда с белорусскими сигаретами 27.12.2025, 16:49

Иллюстрационное фото

Они переносили контрабанду на более чем $12,5 тысяч.

В Польше пограничники 27 декабря нашли еще два метеозонда с контрабандными сигаретами, сообщает Подляшский пограничный отряд.

— Сотрудники обнаружили два метеорологических шара. Они переносили из Беларуси в Польшу партии контрабандных сигарет на сумму более 46 тысяч злотых (37,5 тысячи рублей), — сообщили пограничники.

Напомним, в ночь на 25 декабря Польша временно закрывала воздушное пространство из-за неопознанных объектов, пересекших границу со стороны Беларуси.

