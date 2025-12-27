В Британии выпускникам предложат сделать «год перерыва» и попробовать послужить в армии 1 27.12.2025, 17:28

Программа будет предназначена для юношей и девушек до 25 лет.

Правительство Великобритании планирует запустить программу, которая позволит выпускникам школ и колледжей в течение года познакомиться со службой в армии, флоте или ВВС — без долгосрочных обязательств.

Программа будет предназначена для юношей и девушек до 25 лет. Заявки начнут принимать весной 2026 года, сообщает русская служба ВВС.

На первом этапе примут всего 150 кандидатов, но в перспективе власти намерены довести число мест до 1000 в год.

Участников программы gap year («год перерыва») не будут направлять в боевые операции, а содержание курсов все еще находится в стадии разработки.

Курс станет частью усилий по решению долгосрочных проблем с набором и удержанием кадров в вооруженных силах.

Подготовку можно будет пройти как в сухопутной армии, так и во флоте и военно-воздушными силах.

Как пишет газета i, армейский вариант программы предполагает 13 недель базовой подготовки в рамках двухлетнего периода службы, в то время как военно-морская программа будет длиться один год. Программа для военно-воздушных сил детализирована в меньшей степени.

Слушатели будут получать жалование, но его размер правительство пока не объявило.

В рамках отдельной инициативы армия предлагает 30 мест для тех, кто рассматривает возможность офицерской подготовки — это программу можно проходить до, во время или сразу после обучения в университете. Такая программа уже существует, однако в прошлом учебном году на нее записалось менее 10 человек.

Министерство обороны Великобритании считает, что участники программы получат навыки лидерства, командной работы и решения проблем, которые «пригодятся на всю жизнь» — независимо от того, решат ли они продолжить карьеру в вооруженных силах или нет.

Власти надеются, что программа привлечет в армию более разнообразную аудиторию и что часть участников решит остаться и построить военную карьеру.

Министр обороны Джон Хили заявил, что эта программа предложит молодежи «невероятные навыки и обучение». «В это время года семьи собираются вместе, а молодые люди задумываются о своем будущем, и я хочу, чтобы в домах по всей Великобритании обсуждались выдающиеся возможности, которые предлагают наши вооруженные силы», — сказал Хили.

Летом, анонсируя новую оборонную стратегию правительства, министр говорил, что угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, требуют «новой эры» в сфере обороны.

По словам Хили, новая программа будет частью нового подхода к обороне и сдерживанию, который подразумевает вовлечение всего общества (whole-of-society approach), и этот подход включает в себя в том числе предотвращение возможного противостояния с Россией.

Схема, рассчитанная на молодежь, делающую годовой перерыв в учебе, — чаще всего между окончанием школы и поступлением в университет, — должна способствовать решению давних проблем с набором и удержанием людей в рядах британских вооруженных сил.

Есть аналогичная программа в Австралии, которая существует уже больше 10 лет. Она рассчитана на молодых людей в возрасте 17-24 лет и предлагает участникам возможность «почувствовать, что такое военная жизнь, получая уникальный опыт, которого больше нигде не найти».

В 2023 году в программе приняли участие 664 человека, при этом немногим более половины из них впоследствии перешли на постоянную службу в вооруженных силах страны.

Британское правительство помимо программы gap year рассматривает и другие способы привлечь людей в армию и надеется увеличить количество кадетов на 30%.

