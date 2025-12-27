Белорусов ждут снег и метель 27.12.2025, 18:01

Перед Новым годом похолодает.

В начале следующей недели в Беларуси ожидается снег с дождем, однако позже похолодает и будут уже метели с порывистым ветром. По северо-востоку морозы могут окрепнут и до -13°С, сообщили в Белгидрометцентре.

В воскресенье, 28 декабря, ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории пройдут осадки — в основном снег и мокрый снег. В отдельных районах закружит метель. Ночью и утром местами по востоку ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3°С до +3°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет расти.

На 28 декабря объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах страны ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15−20 м/с, по западу местами до 24 м/с.

В понедельник, 29 декабря, погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся со Скандинавии. Ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. На большей части территории пройдет снег, мокрый снег, днем по западу с дождем. Местами слабые метель, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью распределится от 0 °C по западу до -9°С по северо-востоку, максимальная днем составит -3…+3°С.

Похолодает во вторник, 30 декабря. На большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег. Днем местами ожидается метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит -2…-9°С, по северо-востоку при прояснениях морозы окрепнут до -13°С; максимальная температура воздуха днем не превысит -1…-8°С.

