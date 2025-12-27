закрыть
27 декабря 2025, суббота, 21:31
«2025-ый стал годом окончательного пробуждения Европы»

  • 27.12.2025, 20:28
«2025-ый стал годом окончательного пробуждения Европы»

Об этом заявил глава МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что 2025 год стал определяющим в том, чтобы Европа «проснулась» и окончательно изменила видение своей ответственности за собственную безопасность.

Об этом он отметил в своем посте с итогами года.

Сибига отметил «пробуждение Европы» и переосмысление европейскими руководящими элитами своей роли и ответственности за безопасность и благосостояние континента.

«Пробуждение европейских оборонных индустрий и военно-политических кругов началось еще в предыдущие годы, но 2025 стал действительно поворотным и определяющим. В силу ряда факторов, среди которых изменение политики США, новый уровень провокаций и гибридных угроз со стороны РФ, системная работа с европейскими правительствами», – отметил глава МИД.

«Ключевым решением стало поднятие оборонных расходов до 5% и предусмотренная тем же решением саммита НАТО в Гааге возможность использования этих средств для поддержки Украины в противодействии российской агрессии... Украина приветствует работу над увеличением независимости, стратегической автономности и самодостаточности Европы», – добавил он.

Сибига отметил, что Украина «уже является неотъемлемой частью этой новой силы Европы» благодаря уникальному опыту и технологическим инновациям, полученным за годы полномасштабной войны.

