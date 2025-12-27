В Беларуси исчезло из продажи важное лекарство 27.12.2025, 20:49

Люди с рецептом приходят за препаратом — и уходят с пустыми руками.

В начале декабря из белорусских аптек исчез литий. Не «стал реже встречаться», не «продается по талонам», а просто исчез, сообщила инициатива «Белые халаты». Люди с рецептом приходят за препаратом — и уходят с пустыми руками. При этом препарат формально зарегистрирован, лицензия в силе, врачи могут продолжать его назначать.

По словам специалистов, в стационарах, возможно, еще остались какие-то запасы. Но те, кто приходит к врачу, получает рецепт и должен пойти купить лекарство в аптеке, купить его не могут. Никаких официальных сообщений от Министерства здравоохранения или «Белфармации» не было.

«Информация пришла, как это часто бывает, по неформальным каналам. Сначала от коллег, потом начали выяснять детали: оказывается, документы на поставку были оформлены как-то „не так“. Из-за этого очередная партия препарата, произведенного в России, не поступила в аптеки. И когда появится — неясно», — сообщили в «Белых халатах».

В Беларуси литий продается в таблетках в форме карбоната под торговым названием «Седалит». Никаких альтернативных форм или других поставщиков, по сути, нет. И именно «Седалит» стал недоступен. До 2022 года в стране был еще литий беларуского производства под названием «Литоцелл», но с того времени регистрация не обновлялась и производитель его не выпускает.

Литий был и остается препаратом первой линии для лечения биполярного расстройства (БАР). Он стоит на первом месте в беларуском клиническом протоколе в разделе лечения маниакального эпизода (стр. 69), непосредственно самого БАР (стр. 71), и обострений. Литий входит в первую линию и в европейских рекомендациях по лечению биполярного расстройства на всех этапах расстройства.

‍По данным ВОЗ и проекта «Глобальное бремя болезней», с биполярным расстройством живут около 0,5% населения. Применительно к Беларуси — это примерно 45 тысяч человек.

