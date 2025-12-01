У белоруса за 20 лет собралось 280 нарушений ПДД 28.12.2025, 2:20

Его снова поймала ГАИ.

У белоруса за 20 лет собралось 280 нарушений правил дорожного движения. Такого водителя журналисты av.by встретили во время рейда с ГАИ. В этот раз водителя остановили, потому что не уступил дорогу юному пешеходу.

«Я не спорю: мальчика нужно было пропустить, но ситуация, на мой взгляд, неоднозначная. (…) Мальчик должен был тоже посмотреть по сторонам! (…) Даже и не подумал, что он пойдет… Автомобиль груженый: у меня 4 тонны товара. А тормозить резко нужно было в такой ситуации. Хоть и скорость невысокая, но груз мог повредить», — оправдывался водитель.

У мужчины стаж вождения почти 20 лет — с 2006 года за рулем. И это его 280‑ е нарушение.

«Признаться, такое я видел очень редко», — отметил инспектор.

В итоге водитель получил предупреждение.

