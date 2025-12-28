Встречу Трампа и Зеленского перенесли 1 28.12.2025, 8:51

12,800

Фото: Getty Images

Появилась важная информация из Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский уже сегодня должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Однако их встреча была перенесена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как известно, изначально встреча лидеров была запланирована на 23:00 по минскому времени. Однако теперь переговоры начнутся на два часа раньше.

Согласно новому расписанию, Трамп примет участие в двухсторонней встрече с Зеленским в 13:00 по местному времени (в 21:00 по минскому). То есть, встреча лидеров будет на два часа раньше, чем планировалось изначально.

В чем причина переноса - об этом не сообщается.

Несколько часов назад стало известно, что Владимир Зеленский, судя по всему, уже прибыл в США.

По данным СМИ, на встрече с Трампом он намерен устранить разногласия по мирному плану.

В ходе общения с журналистами Зеленский сообщил, что на этих переговоров он обязательно будет поднимать вопрос территорий. В частности, стороны обсудят Донбасс и Запорожскую АЭС.

Также он анонсировал, что будут обсуждаться вопросы гарантий безопасности, военного измерения, план восстановление и последовательные действия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com