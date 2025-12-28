закрыть
Встречу Трампа и Зеленского перенесли

1
  • 28.12.2025, 8:51
  • 12,800
Встречу Трампа и Зеленского перенесли
Фото: Getty Images

Появилась важная информация из Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский уже сегодня должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Однако их встреча была перенесена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как известно, изначально встреча лидеров была запланирована на 23:00 по минскому времени. Однако теперь переговоры начнутся на два часа раньше.

Согласно новому расписанию, Трамп примет участие в двухсторонней встрече с Зеленским в 13:00 по местному времени (в 21:00 по минскому). То есть, встреча лидеров будет на два часа раньше, чем планировалось изначально.

В чем причина переноса - об этом не сообщается.

Несколько часов назад стало известно, что Владимир Зеленский, судя по всему, уже прибыл в США.

По данным СМИ, на встрече с Трампом он намерен устранить разногласия по мирному плану.

В ходе общения с журналистами Зеленский сообщил, что на этих переговоров он обязательно будет поднимать вопрос территорий. В частности, стороны обсудят Донбасс и Запорожскую АЭС.

Также он анонсировал, что будут обсуждаться вопросы гарантий безопасности, военного измерения, план восстановление и последовательные действия.

