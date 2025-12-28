Украинские пилоты сожгли колонну российской бронетехники под Добропольем

Украинские пилоты сожгли колонну российской бронетехники под Добропольем1
- 28.12.2025, 10:00
- 1,672
Появилось видео разгрома.
27 декабря военнослужащим Национальной гвардии Украины удалось уничтожить колонну российской бронетехники, которая пошла на штурм на Добропольском направлении.
Пилоты отдельного отряда специального назначения Lasar’s Group и смежных подразделений 1-го корпуса НГУ «Азов» подняли в воздух FPV-дроны и тяжелые дроны-бомберы.
На видео, опубликованном в Telegram-канале «Украина 365», показано, как бомбами поражают 3 бронетранспортера, 2 боевые бронемашины, бронемашину пехоты и мостоукладчик.
На записи можно заметить, что украинская авиация гонится за мчащейся техникой оккупантов под Добропольем, для ее остановки приходилось делать один или несколько сбросов бомб, а после уже полностью уничтожать вместе со всем экипажем.
Украинские защитники с помощью FPV-дрона смогли поразить российский танк, дрон залетел под защитный тент и ударил по башне.