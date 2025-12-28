закрыть
28 декабря 2025, воскресенье, 10:43
Украинские пилоты сожгли колонну российской бронетехники под Добропольем

  • 28.12.2025, 10:00
Украинские пилоты сожгли колонну российской бронетехники под Добропольем

Появилось видео разгрома.

27 декабря военнослужащим Национальной гвардии Украины удалось уничтожить колонну российской бронетехники, которая пошла на штурм на Добропольском направлении.

Пилоты отдельного отряда специального назначения Lasar’s Group и смежных подразделений 1-го корпуса НГУ «Азов» подняли в воздух FPV-дроны и тяжелые дроны-бомберы.

На видео, опубликованном в Telegram-канале «Украина 365», показано, как бомбами поражают 3 бронетранспортера, 2 боевые бронемашины, бронемашину пехоты и мостоукладчик.

На записи можно заметить, что украинская авиация гонится за мчащейся техникой оккупантов под Добропольем, для ее остановки приходилось делать один или несколько сбросов бомб, а после уже полностью уничтожать вместе со всем экипажем.

Украинские защитники с помощью FPV-дрона смогли поразить российский танк, дрон залетел под защитный тент и ударил по башне.

