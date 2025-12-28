Украинские пилоты сожгли колонну российской бронетехники под Добропольем 1 28.12.2025, 10:00

1,672

Появилось видео разгрома.

27 декабря военнослужащим Национальной гвардии Украины удалось уничтожить колонну российской бронетехники, которая пошла на штурм на Добропольском направлении.

Пилоты отдельного отряда специального назначения Lasar’s Group и смежных подразделений 1-го корпуса НГУ «Азов» подняли в воздух FPV-дроны и тяжелые дроны-бомберы.

На видео, опубликованном в Telegram-канале «Украина 365», показано, как бомбами поражают 3 бронетранспортера, 2 боевые бронемашины, бронемашину пехоты и мостоукладчик.

На записи можно заметить, что украинская авиация гонится за мчащейся техникой оккупантов под Добропольем, для ее остановки приходилось делать один или несколько сбросов бомб, а после уже полностью уничтожать вместе со всем экипажем.

Украинские защитники с помощью FPV-дрона смогли поразить российский танк, дрон залетел под защитный тент и ударил по башне.

