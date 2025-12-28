«Белорусы ощутили надежду близких изменений» 2 28.12.2025, 11:30

4,800

Чем запомнится уходящий год?

Сайт Charter97.org попросил блогера «Серого кота» (Дмитрия Козлова) подвести итоги уходящего 2025-го года:

— Одним из главных событий уходящего года считаю смену администрации в США, приход к власти Дональда Трампа, что привело к значительным изменениям в мире. А также, если говорить о Беларуси, — это освобождение нескольких партий политических заключенных.

Двадцать пятый год дал возможность белорусам снова ощутить надежду близких изменений после нескольких лет, которые прошли с двадцатого года, и когда многие люди и в эмиграции, и в самой Беларуси находились в не самом приятном моральном состоянии. Люди переживали провал революции, пытались переосмыслить, что происходит, кто виноват, что делать дальше. У многих не было надежды в связи с тем, что годы идут, ничего не меняется, политические заключенные находятся за решеткой.

Теперь же все больше людей начинает высказывать свою точку зрения по поводу происходящего, освободились политические заключенные, появилось множество различных инициатив, которые обещают реализовать себя в 2025 году, и это может давать надежду белорусам на какую-то возможность освобождения и реванша за провал двадцатого года.

Если говорить о героях года — этой Николай Статкевич, который совершил экстраординарный поступок, а также белорусы, которые за столько лет не потеряли надежду на перемены.

