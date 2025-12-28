Белорус в Нью-Йорке прямо из уличного сугроба сделал скульптуру князя Миндовга 1 28.12.2025, 14:07

1,880

Геник Лойка поразил шедевром.

Белорусский скульптор и архитектор Геник Лойка прямо из уличного субгроба на одной из Бруклина (Нью-Йорк) сделал скульптуру великого князя Миндовга. Получилось очень круто, пишет CityDog.

Геник Лойка — скульптор и активист (в демократическом движении с конца 1970-х), известный как автор первого в Беларуси полнофигурного памятника национальному герою Тадеушу Костюшко (в Коссово). Его работы стоят перед посольствами Беларуси в Молдове (Францыск Скарына).

После отсидки на Окрестина во время протестов 2020 года Геник уехал из Беларуси.

В свое время Лойка был автором серии пленеров «Легенды з пяску», когда в песочных карьерах под его руководством можно было делать скульптуры героев Беларуси.

Кстати, великого князя (правда, безымянного) из сугроба Геник уже делал – во дворе своей многоэтажки в Минске.

