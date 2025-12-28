ВСУ дронами и бомберами отбили штурм РФ возле Доброполья 28.12.2025, 16:38

Видео.

Накануне Нового года враг пытался штурмовать Добропольское направление. Однако бойцы Нацгвардии успешно сорвали его планы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подразделение БпАК Нацгвардии Lasar's Group.

Враг пытался прорваться к передовым позициям Сил обороны Украины в полосе ответственности 1 Корпуса НГУ «Азов». Экипажи Lasar's Group эффективно применили FPV-дроны и тяжелые бомберные системы, уничтожив или поразив несколько единиц вражеской техники.

По данным военных, были уничтожены и повреждены:

БМП - 1 ед;

ББМ - 2 ед;

БТР - 1 ед;

Танк - 1 ед;

БТР во взаимодействии - 2 ед;

Мостоукладчик - 1 ед.

