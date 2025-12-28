СМИ: Нетаньяху может принять решение о досрочных выборах уже в ближайшие дни 28.12.2025, 18:20

Биньямин Нетаньяху

Фото: Amir Cohen/Reuters

Премьер Израиля объявит об этом после возвращения из США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может принять решение о досрочных выборах уже в ближайшие дни — после возвращения из США.

Об этом 27 декабря сообщила политический корреспондент 12-го канала ИТВ Дафна Лиэль. По ее данным, ключевым фактором станут итоги встречи Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом, передают «Детали».

Решение будет связано с тем, станут ли возможны по итогам встречи какие-то серьезные достижения, которые Нетаньяху сможет «предъявить» своим избирателям.

Внутри страны принятие «закона о призыве» становится более проблематичным.

На этом фоне все более проблематичной выглядит судьба закона о призыве. Как отмечает Лиэль, продвижение законопроекта фактически остановилось, а вероятность его принятия заметно снизилась.

Если же закон, освобождающий до 95% ультраортодоксов от службы в ЦАХАЛе, не будет принят, ультраортдоксальные партии могут провалить принятие госбюджета в марте 2026 года, что приведет к роспуску кнессета. Не исключено, что Нетаньяху сыграет «на опережение» и сам объявит досрочные выборы.

Ранее премьер рассчитывал утвердить закон о призыве до визита в США. Но потом, по данным 12-го канала, понял, уложиться в эти сроки не удастся.

Это усиливает давление на коалицию и сокращает политический «коридор» для принятия решений.

В итоге, как сообщают 11-й и 12-й телеканалы, все будет зависеть от встречи с Трампом. Если по ее итогам Нетаньяху поймет, что в ближайший год возможны некие внешнеполитические или военные достижения: масштабная операция против «Хизбаллы», разоружение ХАМАСа в Газе или мирное соглашение с Саудовской Аравией, — то он постарается остаться у власти до конца каденции.

В противном случае премьер, вероятно, инициирует роспуск кнессета и новые выборы досрочно.

О том же сообщил сегодня американский телеканал CNN. По его данным, встреча с Трампом может стать де-факто началом предвыборной кампании для Нетаньяху. В срок выборы должны состояться в октябре 2026 года, но могут пройти и досрочно, отмечает CNN.

Израильские источники не исключили в разговоре с CNN, что на встрече Нетаньяху может попросить Трампа одобрить еще одну военную операцию в секторе Газа. Взамен он может дать согласие на дальнейшее продвижение плана Трампа по прекращению огня в секторе.

По данным телеканала, Нетаньяху может предложить Трампу «всеобъемлющую сделку»: переход ко второму этапу мирного плана в Газе (к чему Трамп стремится, так как это, по сути, его единственное «достижение» на внешнеполитической арене) взамен на некие действия против Ливана и Ирана — а также поддержку кампании по помилованию самого Нетаньяху.

«Нетаньяху всегда использует связи. Он обменивает продвижение на одном фронте на компенсацию на другом. По всей видимости, ему придется передать второй этап [мирного соглашения в секторе Газа] Трампу. Поэтому ключевой вопрос заключается в том, что он получит взамен — например, поддержку США еще одного удара по иранским ядерным объектам или поддержку военных действий в Ливане», — сказал CNN высокопоставленный израильский чиновник.

