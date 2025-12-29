Дожили 4 29.12.2025, 12:48

Россия везет нам молоко и сало.

Дожили... Россия везёт нам молоко и сало. Беларусь – страна, которую десятилетиями представляли как аграрный бастион, внезапно обнаружила себя в роли стабильного покупателя чужой еды. Молоко, мясо, сало, пельмени, майонез – теперь это проще завезти, чем произвести, пишет «Белорусы и рынок».

Беларусь долго жила в уютной картинке. Село – основа, фермы – гордость. Картошка – национальный продукт. Картинка была удобной, отчётной и телевизионной. Экономика под ней скрипела, но скрип заглушали лозунгами. Когда стало труднее, выяснилось, что миф не выдерживает реальности.

Молочные реки пересохли первыми

Белорусское молоко – бренд и культ. По документам его много, по презентациям ещё больше. Но коров меньше, людей меньше, молодёжь в деревню не идёт, себестоимость растёт. В итоге молоко стало тем самым продуктом, который проще и выгоднее купить, чем честно произвести.

На фоне постоянных разговоров о белорусской аграрной мощи выглядит особенно остро, что Беларусь действительно увеличивает импорт молочной продукции из России.

По официальным данным, объём поставок российского молока в Беларусь в 2025 году достиг около 19,4 тыс. тонн, что почти на 13,7 % больше, чем в прошлом году. Это около 13,6 % всего экспорта российской молочной продукции, и Беларусь занимает 2-е место по объёму закупок среди зарубежных рынков после Казахстана (примерно 63,9 тыс. тонн).

Сала в Беларуси стало мало

В 2025 году Россия продолжила использовать белорусский рынок как основной канал сбыта сала — продукта, который ещё недавно в белорусских разговорах был синонимом «своего» и «домашнего».

По данным профильных аналитиков, за девять месяцев 2025 года Беларусь закупила в России более 10 000 тонн сала на сумму почти 15 млн долларов США – это больше, чем в аналогичном периоде 2024 года, когда поставки были ниже по объёму и стоимости. Рост составил примерно 4 % по весу и 29 % по деньгам в сравнении с прошлым годом (январь–сентябрь).

Что особенно показательно – на Беларусь приходится около 80 % всего экспорта российского сала на зарубежные рынки, что делает её главным импортёром этого продукта для РФ. То есть не Китай, не страны Азии, а Беларусь – ключевой покупатель почти всего российского сала. Эта динамика выглядит болезненно и парадоксально в контексте заявлений о белорусской аграрной самодостаточности.

Если страна с «крепкими хозяйственниками» начинает завозить сало, значит разговоры о самостоятельности можно аккуратно свернуть.

Свиноводство выжимали годами. Частника придавили, фермы укрупнили, управление превратили в бумажный спорт. Результат логичный: своего не хватает, чужое заходит на полки без лишнего шума.

Про картошку ходят анекдоты

Чтобы в Беларуси закончилась картошка – это вызывало удивление у многих. Это же белорусский мифологический объект. Национальный символ. Основа выживания, а теперь и анекдотов.

И вот здесь случается особенно неловкий момент. В 2025 году картошка внезапно перестала быть фоном жизни и стала дефицитом. Сколько было разносов, негодования и проверяющих, которые рыскали в поисках, куда «бульба» испарилась. Закупать пришлось, как яблоки в Польше.

Но правительство РБ уже отчиталось, что в 2026 году картофеля будет в достатке. Урожай есть, по отчётам всё нормально. Что будет с ценами - весной увидим. Про качество картошки молчали, а значит и цены могу пуститься в пляс к сезону. И снова придется завозить. Из России тоже.

А вывод тако: когда страна, которую десятилетиями учили гордиться картошкой, начинает решать вопрос картошки импортом, это уже не про погоду и не про сезон. Это про системный провал управления сельским хозяйством.

Россия видит Беларусь как рынок сбыта

Пока в Минске продолжали говорить о продовольственной безопасности, в Москве сделали прагматичный вывод:

Беларусь – топовый рынок сбыта. В 2025 году страна оказалась среди крупнейших покупателей российских безалкогольных напитков, колбас и готовых мясных продуктов.

Ушлые бизнесмены подсекли, что пахнет деньжатами и список расширился до полного супермаркета:

сельдь, пельмени, свинина, сало, мороженое, шоколад, вафли, икра, шампиньоны, молоко, сливки, майонез. Про картошку тоже не забудут.

Но возникает вопрос – где здесь «своё»? Где тот хвалёный рост всего-всего, и почему на фоне уменьшения населения Беларуси и росте, не хватает элементарных продуктов питания? Ответ прост – система, заточенная под отчёты и лояльность, оказалась неспособной обеспечить даже базовые продукты. И с ростом конкуренции ситуация будет ухудшаться как бы кто не рисовал радужные планы.

