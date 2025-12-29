СБУ задержала агента белорусских спецслужб 2 29.12.2025, 13:22

1,718

Мужчина шпионил за позициями украинских военных.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента, который одновременно работал на российские и белорусские спецслужбы. По заданию Пограничного комитета Беларуси мужчина шпионил за позициями украинских военных, а для российских кураторов корректировал удары по энергетическим объектам столичного региона, сообщает СБУ.

Задержанный — местный разнорабочий, которого завербовали через телеграм-каналы за его прокремлевские комментарии.

Мужчина вел наблюдение за одной из киевских ТЭЦ прямо из окна собственной квартиры, а также выезжал к объектам, чтобы оценить их техническое состояние после прошлых обстрелов. Эту информацию россияне планировали использовать для новых атак, чтобы оставить жилые дома и социальную инфраструктуру Киева без отопления, сообщает СБУ.

Согласно сообщению, мужчина надеялся, что после выполнения заданий его эвакуируют за пределы страны. Однако сотрудники СБУ задержали его.

Сейчас мужчина находится под стражей, ему сообщено о подозрении в государственной измене. За помощь врагу в условиях военного положения задержанному грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

