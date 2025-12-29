МЧС попросило белорусов отказаться от авто до Нового года 2 29.12.2025, 17:24

1,242

Причина — «оранжевый» уровень опасности из-за метеоявлений.

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на два дня - 29 и 30 декабря. При этом синоптики предупредили, что отдельные неблагоприятные метеоявления продержатся как минимум до утра 1 января. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям попросили белорусов по возможности отказаться от личных авто до Нового года, пишет Telegraf.news.

Согласно оперативному предупреждению Белгидромета, опасная гололедица будет держаться на дорогах Минщины, Витебщины, Брестчины, Гродненщины c сегодняшнего вечера (с 21:00 29 декабря) и целые сутки - до 21:00 вторника, 30 декабря. На 31 января уровень опасности по гололедицы синоптики снизили - до жёлтого, то есть потенциально опасного. На таком уровне ситуация на дорогах страны будет оставаться, по расчётам синоптиков, как минимум до утра 1 января.

В то же время завтра к этому неблагоприятному погодному явлению в двух регионах страны (на Брестчине и Гродненщине) прибавится ещё одно - сильный северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 72 км/ч (15-20 м/с).

В довершение ко всему в ночь с 30 декабря на 31 декабря в тех же Брестской и Гродненской областях спрогнозировали потенциально опасную метель - тройное комбо.

Рекомендации МЧС на «оранжевые дни»

В таких условиях есть смысл прислушаться к рекомендациям спасателей. Те предупредили об ухудшении общей ситуации в на дорогах страны и увеличению риска дорожно-транспортных происшествий. Автомобилистам посоветовали на время метелей и опасной гололедицы отказаться от поездок на личном авто, хотя бы в городе.

