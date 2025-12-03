Bitcoin взлетел до 94 тысяч долларов после двухнедельного падения 3.12.2025, 12:33

Что ждет крипторынок?

Bitcoin восстановился до отметки 94 000 долларов, достигнув двухнедельного максимума после длительного падения, однако аналитики предупреждают, что настроения на крипторынке остаются хрупкими.

Об этом сообщает Вloomberg.

Так, цена первой криптовалюты подскочила на 2,5% до примерно 93 900 долларов, что стало самым высоким показателем с 17 ноября.

Другие ведущие токены, в частности Ether, также демонстрировали незначительный рост.

Несмотря на положительную тенденцию на рынке, эксперты предостерегают, что ситуация остается неустойчивой после сильного обвала, который начался в начале октября, через несколько дней после того, как Bitcoin установил рекорд более 126 000 долларов. С тех пор суммарная капитализация криптовалютного рынка упала более чем на 1 триллион долларов.

Сейчас большого количества покупателей нет, а настроения инвесторов остаются хрупкими.

Как один из барометров доверия участников рынка, аналитики отмечают, что 12 биржевых фондов США, ориентированных на Bitcoin, зафиксировали лишь 59 млн долларов притока средств во вторник - этот показатель считается слабым.

При этом неделя началась с волатильности: в понедельник цены на токены упали после заявлений CEO Strategy Inc. Фонг Ле о возможной продаже Bitcoin для погашения долгов. Позже компания объявила о создании резерва в 1,4 млрд долларов, чтобы иметь готовые средства.

Во вторник цены на Bitcoin восстановились после сообщений о планах председателя SEC Пола Аткинса по «инновационному исключению» для компаний цифровых активов, а также решение Vanguard Group разрешить торговлю ETF и фондами, преимущественно содержащими криптовалюты, на своей платформе.

Новый рост привел к ликвидации около 400 млн долларов коротких позиций на всех токенах в течение последних 24 часов.

Эксперты отмечают, что нынешний рост пока является лишь «ралли облегчения», ведь криптовалютный рынок все еще неустойчив и уязвим к новостям и регуляторным решениям. Однако для инвесторов, которые еще не входили на рынок, это может стать удобной точкой для покупки.

Что происходило с биткоином в 2025 году

В 2025 году с Bitcoin произошли резкие колебания, которые сделали год одним из самых нестабильных в новейшей истории крипторынка.

Так, в начале октября 2025 года Bitcoin обновил абсолютный рекорд, поднявшись выше 126 000 долларов.

Однако уже в конце октября - начале ноября 2025 года на крипторынке начался масштабный обвал, который стал крупнейшим за последние три года. Всего за несколько недель общая капитализация цифровых активов сократилась более чем на 1 трлн долларов, что вызвало панику среди инвесторов и резкое падение цен на ключевые токены.

Bitcoin в этот период опускался ниже 90 000 долларов, фиксируя худшее месячное падение с 2022 года. Резкое проседание «цифрового золота» уничтожило его доходность за весь 2025 год и серьезно пошатнуло доверие к рынку, который до того демонстрировал рекордные максимумы.

