Трамп заснул на заседании кабинета

Трамп заснул на заседании кабинета5
- 3.12.2025, 17:47
Борьба со сном оказалась безуспешной.
Открывая заседание кабинета министров, Дональд Трамп прокомментировал публикацию, в которой утверждается, что за годы, прошедшие с первой каденции, он «не проявляет характерной для него активности и медленнее реагирует на происходящее». Трамп заявил, что его ум острее, чем был 25 лет назад, и обвинил журналистов в том, что те с пренебрежением относятся к его выносливости и состоянию здоровья.
Однако на протяжении заседания, отмечает CNN, Трамп вел борьбу со сном – причем не всегда успешно. Он неоднократно выглядел задремавшим и не реагировал на шутки министров.
Sleepy Don pic.twitter.com/qqRlevzqi2— saapgar (@saa60725) December 3, 2025
Комментируя инцидент, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что всем протяжении трехчасовой встречи Трамп внимательно слушал участников и руководил заседанием. Она рекомендовала сосредоточиться на успехах главы государства в том, чтобы «сделать Америку снова великой».