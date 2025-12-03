закрыть
3 декабря 2025, среда, 18:10
Трамп заснул на заседании кабинета

5
  • 3.12.2025, 17:47
  • 2,170
Трамп заснул на заседании кабинета

Борьба со сном оказалась безуспешной.

Открывая заседание кабинета министров, Дональд Трамп прокомментировал публикацию, в которой утверждается, что за годы, прошедшие с первой каденции, он «не проявляет характерной для него активности и медленнее реагирует на происходящее». Трамп заявил, что его ум острее, чем был 25 лет назад, и обвинил журналистов в том, что те с пренебрежением относятся к его выносливости и состоянию здоровья.

Однако на протяжении заседания, отмечает CNN, Трамп вел борьбу со сном – причем не всегда успешно. Он неоднократно выглядел задремавшим и не реагировал на шутки министров.

Комментируя инцидент, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что всем протяжении трехчасовой встречи Трамп внимательно слушал участников и руководил заседанием. Она рекомендовала сосредоточиться на успехах главы государства в том, чтобы «сделать Америку снова великой».

