Три страны договорились закупить для Украины американское оружие
- 3.12.2025, 19:06
На $500 млн.
Польша, Германия и Норвегия намерены закупить у США ракеты для комплексов Patriot и отправить их в Украину. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Вместе с Норвегией и Германией мы объявили о своем участии в программе закупки американского оружия для того, чтобы после отправить его в Украину. Это ракеты к батареям Patriot», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что три государства выделят на эти цели $500 млн. В частности, Варшава предоставит $100 млн.