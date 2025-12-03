закрыть
3 декабря 2025, среда, 19:49
В Китае пенсионерка воскресла через шесть дней

  • 3.12.2025, 19:17
  • 1,958
В Китае пенсионерка воскресла через шесть дней

95-летния женщина открыла гроб и пошла к себе домой готовить еду.

В китайской провинции Гуанси 95-летняя пенсионерка Ли Сюфэн, соседи которой считали, что ее не стало, неожиданно «вернулась» к жизни спустя шесть дней. Об этом сообщает The Mirror.

Как отмечается, согласно китайскому обычаю, тело Сюфэн поместили в гроб и оставили возле дома для публичного прощания. Местные жители запаниковали, когда гроб оказался пустым, пока «воскресшая» не была найдена во время приготовления еды у себя на кухне, пишет издание.

Как рассказала впоследствии Сюфэн, она проснулась с ощущением сильного голода в гробу, открыла крышку и пошла к себе домой готовить еду. Впоследствии врачи диагностировали у нее редкое состояние, при котором дыхание почти незаметно. Также по местной традиции, все вещи Сюфэн были сожжены. Таким образом, «воскресшая» осталась без своего имущества.

