За три года в России выросло число людей, которые верят в мировое правительство

40% жителей России верят в существование тайных организаций, которые имеют власть над миром. Это следует из опубликованных 3 декабря результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«40% россиян верят в существование тайных организаций, 46% не верят», – говорится в материале.

Согласно инфорграфике, опубликованной ВЦИОМ, с 2022 года, когда армия РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины, доля тех, кто верит в мировое правительство, выросла на три процентных пункта.

«Вера в конспирологию обычно возрастает в периоды глубоких социальных потрясений и неопределенности. Теории заговора заполняют собой информационный вакуум и предлагают людям простые ответы на сложные вопросы, будь то ход мировых событий, мотивы политических решений или причины экономических кризисов», – объясняют социологи полученные данные.

Опрос проводился 11 октября методом телефонного интервью по случайной выборке, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,5%.

