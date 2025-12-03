За три года в России выросло число людей, которые верят в мировое правительство

За три года в России выросло число людей, которые верят в мировое правительство7
Опрос.
40% жителей России верят в существование тайных организаций, которые имеют власть над миром. Это следует из опубликованных 3 декабря результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«40% россиян верят в существование тайных организаций, 46% не верят», – говорится в материале.
Согласно инфорграфике, опубликованной ВЦИОМ, с 2022 года, когда армия РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины, доля тех, кто верит в мировое правительство, выросла на три процентных пункта.
«Вера в конспирологию обычно возрастает в периоды глубоких социальных потрясений и неопределенности. Теории заговора заполняют собой информационный вакуум и предлагают людям простые ответы на сложные вопросы, будь то ход мировых событий, мотивы политических решений или причины экономических кризисов», – объясняют социологи полученные данные.
Опрос проводился 11 октября методом телефонного интервью по случайной выборке, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,5%.