3 декабря 2025, среда, 23:03
Аэропорт Вильнюса снова закрыли из-за метеозондов из Беларуси

  • 3.12.2025, 22:17
Аэропорт Вильнюса снова закрыли из-за метеозондов из Беларуси

Режим Лукашенко продолжает гибридные атаки.

Аэропорт литовского Вильнюса закрыли вечером 3 декабря из-за обнаружения метеозондов с контрабандой.

Об этом пишет LRT.

Национальное кризисное управление Литвы заявило, что воздушное пространство над аэропортом закрыли с 19:36 до 22:30 в связи с «гибридной атакой Беларуси против Литвы, гражданской авиации и общества, а также обнаружением навигационных сигналов, характерных для воздушных шаров».

Пассажиров попросили следовать информации, предоставленной аэропортом и авиаперевозчиками.

С конца октября этого года по сегодняшний день аэропорт в Вильнюсе был закрыт не менее 10 раз. В ночь на 1 декабря аэропорт в литовской столице не работал 11 часов из-за 60 метеозондов, 40 из которых находились в критических местах.

