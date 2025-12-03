Аэропорт Вильнюса снова закрыли из-за метеозондов из Беларуси

Аэропорт Вильнюса снова закрыли из-за метеозондов из Беларуси1
- 3.12.2025, 22:17
Режим Лукашенко продолжает гибридные атаки.
Аэропорт литовского Вильнюса закрыли вечером 3 декабря из-за обнаружения метеозондов с контрабандой.
Об этом пишет LRT.
Национальное кризисное управление Литвы заявило, что воздушное пространство над аэропортом закрыли с 19:36 до 22:30 в связи с «гибридной атакой Беларуси против Литвы, гражданской авиации и общества, а также обнаружением навигационных сигналов, характерных для воздушных шаров».
Пассажиров попросили следовать информации, предоставленной аэропортом и авиаперевозчиками.
С конца октября этого года по сегодняшний день аэропорт в Вильнюсе был закрыт не менее 10 раз. В ночь на 1 декабря аэропорт в литовской столице не работал 11 часов из-за 60 метеозондов, 40 из которых находились в критических местах.