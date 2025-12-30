ХАМАС признал гибель пресс-секретаря, известного как «человек в маске» 30.12.2025, 2:59

Он был убит летом.

Палестинская террористическая группировка ХАМАС признала гибель своего пресс-секретаря Абу Обайды, сообщает Al Jazeera. Он был убит в результате удара ЦАХАЛ.

Группировка также подтвердила гибель своего лидера в Газе Мохаммеда Синвара. О его убийстве премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в мае. Мохаммед Синвар — брат Яхьи Синвара, ставшего главарем ХАМАС после гибели Исмаила Хании в Иране в июле 2024 года. Яхья Синвар погиб в октябре прошлого года.

Абу Обайда (настоящее имя — Хутайфа Самир аль-Кахлут) более 20 лет занимал должность пресс-секретаря военного крыла ХАМАС и всегда скрывал лицо под красной куфией, за что его прозвали человеком в маске. О его гибели сообщалось в августе.

