30 декабря 2025, вторник, 0:42
Джордж Клуни с семьей получили французское гражданство

  • 30.12.2025, 3:28
Джордж Клуни с семьей получили французское гражданство

Семья актера в 2021 году приобрела винодельческое поместье на юге Франции.

Актер Джордж Клуни вместе с женой, правозащитницей Амаль Клуни и двумя детьми получили гражданство Франции, сообщает AFP со ссылкой на соответствующий указ.

Семья в 2021 году приобрела винодельческое поместье Domaine de Canadel недалеко от деревни Бриньоль на юге Франции. Клуни также владеют особняками в Италии и Англии, квартирой в Нью-Йорке и недвижимостью в Кентукки.

В начале декабря Клуни заявил телеканалу RTL, что дом во Франции — это «место, где мы чувствуем себя счастливее всего». «Мне нравится французская культура, ваш язык, несмотря на то, что я до сих пор плохо им владею после 400 дней курсов», — признавался 64-летний актер, также отмечая, что его дети защищены от внимания папарацци. В октябрьском интервью журналу Esquire он заявил, что не хотел бы воспитать детей в Лос-Анджелесе, «в культуре Голливуда».

Джордж и Амаль Клуни, специалист по международному праву и одна из защитников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поженились в 2014 году в Венеции. В 2017 году у супругов родились близнецы Александр и Элла.

Клуни — обладатель двух премий «Оскар»: как лучший актер второго плана, сыгравший в фильме «Сириана» 2006 года и как продюсер триллера «Операция «Арго» 2012 года.

