30 декабря 2025, вторник, 20:40
В Европе произошел масштабный транспортный сбой

  • 30.12.2025, 20:01
  • 1,222
Движение поездов Eurostar через тоннель под Ла-Маншем парализовано.

Международная высокоскоростная железнодорожная служба Eurostar, соединяющая Великобританию с Францией, Бельгией и Нидерландами, призвала пассажиров не пользоваться ее услугами сегодня из-за проблем с электроснабжением в тоннеле под Ла-Маншем.

Согласно вебсайту Eurostar, число отмененных поездов, которые должны были ехать через туннель под Ла-Маншем 30 декабря, выросло до 18.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Eurostar «настойчиво» советует всем своим пассажирам перенести свою поездку на другую дату из-за проблем с электроснабжением и «неисправности поезда Le Shuttle», который застрял в тоннеле, отмечает издание.

Компания призвала пассажиров не приходить на станцию, если у них еще нет билета, и предупредила, что рейсы могут серьезно задержаться или быть отменены в последнюю минуту.

Шесть поездов, которые должны были отправляться с лондонского вокзала Сент-Панкрас, а также из Брюсселя и Парижа, уже отменены, некоторые другие рейсы задержали.

Представитель компании Eurostar не сказал Reuters, когда возобновятся рейсы, и отказался сообщить, сколько пассажиров пострадало.

Также представитель Eurostar заявил агентству AFP, что «все поездки в и из Лондона приостановлены до дальнейшего уведомления».

«В тоннеле под Ла-Маншем возникла проблема с электроснабжением, после чего поезд-шаттл остановился там», — сообщил он.

На сайте Eurostar пока не указано, что все поезда задерживаются или отменены.

