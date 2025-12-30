Санта приехал в Украину 30.12.2025, 23:03

1,020

Привез «гарантии безопасности» и подарки.

Вечером 30 декабря Санта-Клаус пересек границу с Украиной и, кроме подарков, привез украинцам «гарантии безопасности». Поздравительное видео с наступающим праздником Нового года-2026 опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

Санта «заехал» в Украину через западную границу на грузовике Iveco Trakker. На вопрос пограничника, что он везет, тот ответил «подарки», но добавил, что они предназначены не только для детей.

За яркими пакетами была спрятана ракета с надписью «Security Guarantees» (гарантии безопасности), которая была перевязана красной праздничной лентой. Но сканер не обнаружил в грузовике опасных предметов и пропустил машину с Сантой в Украину.

«С Новым 2026 годом», – поздравили украинцев в ГПСУ.

