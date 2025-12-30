закрыть
31 декабря 2025, среда, 0:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Санта приехал в Украину

  • 30.12.2025, 23:03
  • 1,020
Санта приехал в Украину

Привез «гарантии безопасности» и подарки.

Вечером 30 декабря Санта-Клаус пересек границу с Украиной и, кроме подарков, привез украинцам «гарантии безопасности». Поздравительное видео с наступающим праздником Нового года-2026 опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

Санта «заехал» в Украину через западную границу на грузовике Iveco Trakker. На вопрос пограничника, что он везет, тот ответил «подарки», но добавил, что они предназначены не только для детей.

За яркими пакетами была спрятана ракета с надписью «Security Guarantees» (гарантии безопасности), которая была перевязана красной праздничной лентой. Но сканер не обнаружил в грузовике опасных предметов и пропустил машину с Сантой в Украину.

«С Новым 2026 годом», – поздравили украинцев в ГПСУ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин