Зеленский заболел после переговоров с Трампом в США
- 31.12.2025, 2:29
- 1,098
Об этом президент Украины сообщил во время общения с журналистами.
Президент Украины Владимир Зеленский заболел после визита в США для участия в переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сообщил, отвечая на вопросы журналистов.
Говоря о гарантиях безопасности, глава государства откашлялся и рассказал, что простудился. «Извините, немного простыл», — сказал он, аудиозапись выступления опубликовало «Новини.LIVE».
Переговоры глав государств прошли 28 декабря в резиденции Трампа «Мар-а-Ларго» в штате Флорида и продлились более двух часов.