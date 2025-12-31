закрыть
31 декабря 2025, среда, 3:23
Зеленский заболел после переговоров с Трампом в США

  • 31.12.2025, 2:29
  • 1,098
Об этом президент Украины сообщил во время общения с журналистами.

Президент Украины Владимир Зеленский заболел после визита в США для участия в переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

Говоря о гарантиях безопасности, глава государства откашлялся и рассказал, что простудился. «Извините, немного простыл», — сказал он, аудиозапись выступления опубликовало «Новини.LIVE».

Переговоры глав государств прошли 28 декабря в резиденции Трампа «Мар-а-Ларго» в штате Флорида и продлились более двух часов.

