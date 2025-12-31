СМИ: Кадырова еле откачали 31.12.2025, 17:08

5,906

Диктатор Чечни неделю не появляется на публике.

Главу Чечни Рамзана Кадырова экстренно госпитализировали перед правительственным мероприятием в Москве, и вот уже неделю он не появляется на публике, сообщает «Новая газета. Европа» со ссылкой на источники.

25 декабря в Москве под председательством Владимира Путина прошло традиционное предновогоднее заседание Госсовета РФ. На нем присутствовали губернаторы и представители всех регионов России, кроме одного — Чеченской Республики.

По сведениям источника издания, глава Чечни Рамзан Кадыров планировал принять участие в заседании Госсовета лично и даже прилетел в Москву 24 декабря. Однако в ночь с 24 на 25 декабря состояние здоровья Кадырова резко ухудшилось, и его доставили на реанимобиле в Центральную клиническую больницу Управления делами президента РФ. Запасного плана на случай такого ЧП не предусмотрели, и в результате Госсовет прошел без участия представителя Чеченской Республики.

По поводу состояния Кадырова источник издания в окружении главы Чечни сказал, что «в Москве его еле откачали, после чего он вернулся домой и на публике с тех пор не появлялся».

С начала прошедшего года, когда глава Чечни был госпитализирован в частную клинику Грозного «Аймеди», состояние Кадырова продолжило заметно ухудшаться. Косвенно он сам признал это во время недавней прямой линии, рассказав, что только в официальный отпуск уходил в этом году четыре раза. Это крайне необычная практика для главы Чечни, привыкшего к ненормированному рабочему графику и плотному личному контролю за всеми процессами в республике. Когда Кадыров был здоров, он мог работать сутками, а в отпуск уходил только на две недели во время новогодних праздников. В этом же году только один его «новогодний» отпуск продлился почти два месяца.

В ходе прямой линии Кадыров был вынужден прокомментировать и явные признаки своего плохого самочувствия. «У меня бывают расстройства на нервной почве, — рассказал глава Чечни, — постоянное ощущение напряжения, как будто на токе сидишь». Объяснил он эти симптомы переживаниями за чеченских бойцов, которые находятся на фронте в Украине.

Глава Чечни в этом году крайне редко появлялся в публичном пространстве и практически перестал управлять регионом в привычном для себя формате.

Большую часть времени он проводит либо в своей резиденции, либо в клинике «Аймеди». По данным источников «Новой газеты Европа», Кадырова дважды в этом году консультировали немецкие врачи. Последняя такая консультация состоялась в ноябре этого года в частной клинике в Дубае. Но и эти консультации, видимо, ничем не помогли. Как сказал источник в УФСБ по ЧР, «судя по трусливым обрывочным разговорам окружения [главы Чечни], надежды на хороший исход нет».

Несмотря на критическую ситуацию со здоровьем главы Чечни, администрация президента РФ одобрила его кандидатуру на грядущих в 2026 году выборах главы республики.

Есть ли у Кремля запасной план, если Кадыров не сможет принять в них участие, неизвестно. Источники издания говорят, что «никаких закулисных переговоров в Москве с возможными преемниками [Кадырова] никто не ведет».

