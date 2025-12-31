Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом3
- 31.12.2025, 19:14
Этот год стал возможным благодаря украинским защитникам.
Президент Украины Владимир Зеленский 31 декабря в Telegram поздравил украинцев c наступающим Новым годом.
«Еще один год проходит, завоеванный преданностью и стойкостью, принципиальностью и ежедневным трудом украинцев», – отметил глава государства в поздравлении.
По словам Зеленского, этот год стал возможным благодаря украинским защитникам – тем, кто «отстоял его не только для Украины, но и для всех, кто ценит свободу и достоинство».
«Далее вместе идем с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой. Берем с собой способность к совместному действию и человечность – то, что несмотря ни на что. Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого. С Новым годом, дорогие украинцы!» – написал президент.
Он опубликовал совместное фото с первой леди Украины Еленой Зеленской на фоне елки.