Патрушев заявил об исчерпании научно-технического задела в судостроении России
- 4.12.2025, 2:04
У РФ нет современных технологий.
Вопреки развитию судостроительной промышленности России, научно-технический задел прежних лет практически исчерпан. Об этом в интервью «Ъ» сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он отметил, что сейчас задачи отрасли существенно изменились. Сейчас в судостроении необходимо проектировать уникальные технологии на десятилетия вперед.
«Уже сегодня надо понимать, какой станет судостроительная отрасль через десятилетия, просчитать востребованность технологий, сформировать условия для изобретения и испытания перспективных образцов гражданской и военной морской техники» ,— сказал господин Патрушев.
Николай Патрушев отметил, что в российском судостроении не развита координация научных исследований. Их проводят по запросу отдельных заказчиков, исследования зачастую друг друга дублируют, отраслевые научно-исследовательские институты действуют независимо друг от друга