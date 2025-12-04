Патрушев заявил об исчерпании научно-технического задела в судостроении России 4.12.2025, 2:04

У РФ нет современных технологий.

Вопреки развитию судостроительной промышленности России, научно-технический задел прежних лет практически исчерпан. Об этом в интервью «Ъ» сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он отметил, что сейчас задачи отрасли существенно изменились. Сейчас в судостроении необходимо проектировать уникальные технологии на десятилетия вперед.

«Уже сегодня надо понимать, какой станет судостроительная отрасль через десятилетия, просчитать востребованность технологий, сформировать условия для изобретения и испытания перспективных образцов гражданской и военной морской техники» ,— сказал господин Патрушев.

Николай Патрушев отметил, что в российском судостроении не развита координация научных исследований. Их проводят по запросу отдельных заказчиков, исследования зачастую друг друга дублируют, отраслевые научно-исследовательские институты действуют независимо друг от друга

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com