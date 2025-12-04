закрыть
4 декабря 2025, четверг, 2:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Патрушев заявил об исчерпании научно-технического задела в судостроении России

  • 4.12.2025, 2:04
Патрушев заявил об исчерпании научно-технического задела в судостроении России

У РФ нет современных технологий.

Вопреки развитию судостроительной промышленности России, научно-технический задел прежних лет практически исчерпан. Об этом в интервью «Ъ» сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он отметил, что сейчас задачи отрасли существенно изменились. Сейчас в судостроении необходимо проектировать уникальные технологии на десятилетия вперед.

«Уже сегодня надо понимать, какой станет судостроительная отрасль через десятилетия, просчитать востребованность технологий, сформировать условия для изобретения и испытания перспективных образцов гражданской и военной морской техники» ,— сказал господин Патрушев.

Николай Патрушев отметил, что в российском судостроении не развита координация научных исследований. Их проводят по запросу отдельных заказчиков, исследования зачастую друг друга дублируют, отраслевые научно-исследовательские институты действуют независимо друг от друга

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун