Папа Римский Франциск завещал часть имущества Украине 4.12.2025, 8:28

На что предусмотрены деньги?

Папа Римский Франциск завещал часть имущества Украине.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

О наследстве от Папы Римского Франциска, который умер в апреле этого года, рассказала монахиня Лусия Карам в испанской радиопередаче.

По ее словам, завещание понтифика предусматривало, что часть его средств должна быть потрачена на покупку машин скорой помощи для Украины. Причем упоминалась «зона военных действий».

Как пишет BILD, Луисия Карам с февраля 2022 года неоднократно ездила в Украину с гуманитарными миссиями. По словам самой монахини, она была глубоко тронута жестом понтифика, который при жизни неоднократно обещал ей поддержку.

«Но я никогда не ожидала, что она придет в такой форме», - цитирует женщину издание.

