Литва разговаривает с США о признании действий Лукашенко терроризмом 1 4.12.2025, 15:40

1,120

Вашингтон готов помочь вернуть литовские фуры.

Воздушная контрабанда из Беларуси в Литву не прекращается. Премьер-министр балтийской страны Инга Ругинене сказала, что получила подтверждение — США будет поддерживать Литву, которая пытается вернуть застрявшие в Беларуси тягачи. По словам главы литовского правительства, с американцами уже говорят о возможности признать гибридные атаки Минска террористическими действиями, пишет Delfi.

«Я рада, что уже общалась напрямую с американцами, очень надеюсь, что в ближайшее время состоится встреча с глазу на глаз, мне кажется, нам есть о чём поговорить. (…) На сегодняшний день у меня есть заверения в том, что американцы нам помогут, ни для кого не приемлем тот факт, что Беларусь сегодня держит транспорт наших перевозчиков в заложниках, что метеозонды из Беларуси летят в сторону наших стратегических объектов», — сказала журналистам премьер-министр.

«Мы говорим о том, что эти действия должны быть признаны терроризмом», — заметила Ругинене.

Из-за частых закрытий аэропорта в Вильнюсе финская авиакомпания Finnair уже объявила об упразднении одного вечернего рейса из Хельсинки в Вильнюс. Это решение компании будет действительно до конца 2026 года. По словам премьер-министра, Литва предложила авиакомпаниям на льготных условиях перенести рейсы в Каунас, однако окончательные решения должны принять авиаперевозчики. «Авиакомпании решают, менять ли направление, кто-то остаётся, кто-то всерьёз обсуждает смену аэропорта на Каунас, кто-то корректирует расписание», — заметила Ругинене. «С нашей стороны главное — предложить скидки и хорошие условия, чтобы авиаперевозчикам было удобно, мы понимаем, что разделим с ними финансовое бремя», — прибавила премьер.

Из-за воздушной контрабанды второй месяц приходится закрывать Вильнюсский аэропорт по ночам. В последний раз аэропорт не работал в ночь на четверг, массированная атака фиксировалась и в минувшее воскресенье.

