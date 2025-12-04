Ученого-физика из Подмосковья приговорили к 21 году колонии за «госизмену» 4.12.2025, 15:52

А также за «диверсию» и «атаку» на «Почту России».

Московский областной суд признал бывшего сотрудника Института общей физики РАН Артема Хорошилова виновным по делу о госизмене, атаке на критическую инфраструктуру, подготовке к диверсии и изготовлении взрывчатки. Судья Роман Измайлов, более полугода рассматривавший уголовное дело, назначил 34-летнему ученому 21 год колонии строго режима, сообщает «Медиазона». По решению суда первые 5 лет срока физик проведет в тюрьме. Кроме того, ему назначили ограничение свободы сроком на 2 года и штраф в 700 тыс. руб.

Хорошилова обвинили в госизмене из-за донатов украинским фондам, которые, в том числе, помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ). В 2022 году он перевел им в общей сложности почти 700 тыс. руб. Эту часть обвинения подсудимый признал полностью. Также, по версии следствия, в августе 2022 года Хорошилов в сговоре с неизвестными соучастниками запустил со своего компьютера DDos-атаку на серверы «Почты России». Физик признал, что скачивал и запускал вредоносную программу, но назвал недоказанным свое участие в конкретной атаке.

В ходе обысков дома у Хорошилова нашли селитру, ацетон, жидкость для розжига и набор для программирования Arduino, а в его телефоне — фото железнодорожных путей около войсковой части. По версии обвинения, физик в координации с неизвестными планировал собрать бомбу и устроить диверсию. Хорошилов назвал все найденные вещества бытовыми химикатами и удобрениями, которые можно купить в любом магазине, а переписку о подготовке взрыва объяснил «эмоциональной разрядкой».

Выступая с последним словом, ученый сказал, что в Украине живут многие его родственники, поэтому начало войны стало дня него «личной трагедией». Хорошилов окончил МФТИ и работал научным сотрудником в Институте общей физики РАН. Он изучал свойства материалов при низких температурах и стал соавтором 19 научных работ, опубликованных в авторитетных международных журналах.

21 год строгого режима — самое жесткое наказание, назначенное российскому ученому, отмечает РБК. До сих пор верхняя планка по делам о госизмене в отношении деятелей науки ограничивалось 15 годами. Такой срок в сентябре 2024 года получил директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк.

