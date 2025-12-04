Великобритания заказала американские ракеты StormBreaker для F-35 4.12.2025, 16:22

Боеприпас обладает уникальными способностями.

Великобритания выбрала американские управляемые боеприпасы GBU-53/B StormBreaker для своих истребителей пятого поколения F-35. Британские ракеты SPEAR-3 от MBDA задерживаются. Об этом сообщает Navy Lookout в соцсети X.

Great news if true...@AviationWeek reports UK plans to acquire the Raytheon GBU-53/B StormBreaker to give F-35 standoff strike capability to mitigate for LM's failure to integrate @MBDAGroup SPEAR-3 in reasonable time. pic.twitter.com/JgYg1duILu — Navy Lookout (@NavyLookout) December 3, 2025

StormBreaker – это высокоточная планирующая бомба, использующая три режима наведения одновременно: инфракрасный, лазерный и миллиметровый радар. Такая комбинация позволяет эффективно поражать движущиеся цели на больших дистанциях даже в сложных погодных условиях и при воздействии средств радиоэлектронной борьбы.

