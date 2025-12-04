закрыть
4 декабря 2025, четверг
Великобритания заказала американские ракеты StormBreaker для F-35

  • 4.12.2025, 16:22
Боеприпас обладает уникальными способностями.

Великобритания выбрала американские управляемые боеприпасы GBU-53/B StormBreaker для своих истребителей пятого поколения F-35. Британские ракеты SPEAR-3 от MBDA задерживаются. Об этом сообщает Navy Lookout в соцсети X.

StormBreaker – это высокоточная планирующая бомба, использующая три режима наведения одновременно: инфракрасный, лазерный и миллиметровый радар. Такая комбинация позволяет эффективно поражать движущиеся цели на больших дистанциях даже в сложных погодных условиях и при воздействии средств радиоэлектронной борьбы.

