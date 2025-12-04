Финляндия отправит на российскую границу тысячи дирижаблей-шпионов 4.12.2025, 18:27

Kelluu утверждает, что создала одну из самых устойчивых к РЭБ систем в Европе.

Финская компания Kelluu создает разведывательные дирижабли, способные круглосуточно мониторить рубежи НАТО, пишет Business Insider. Стартап стал первой компанией, получившей контракт от страны — члена альянса в рамках программы DIANA, оборонного акселератора НАТО. Йоэнсуу, родной город Kelluu, регулярно сталкивается с глушением GPS со стороны России.

Компания утверждает, что её расположение дало ей уникальные условия для создания одной из самых устойчивых к РЭБ систем в Европе. Kelluu разрабатывает лёгкие пропеллерные дирижабли размером с городской автобус, наполненные водородом. Они способны развивать скорость до 53 км/ч, подниматься в воздух за несколько секунд, работать без пилота и находиться в полёте до 12 часов подряд — оператору достаточно указать точку назначения. В перспективе компания рассчитывает увеличить время автономного полёта до нескольких суток. Каждый аппарат может нести до 5 кг полезной нагрузки, включая камеры, датчики или радиолокационное оборудование. Эксплуатация в условиях температур до –26°C вынудила инженеров адаптировать конструкции к арктическому климату.

Дирижабли предназначены для наблюдения за приграничными зонами, тыловыми территориями и районами повышенного риска. В отличие от дронов с ограничённым временем работы, дорогостоящей пилотируемой авиации или спутников, привязанных к орбитам, аппараты Kelluu занимают «свободную нишу» недорогой и устойчивой к помехам воздушной разведки. Компания делает акцент на низкой стоимости и возможности массового выпуска. Руководство подчёркивает, что потеря нескольких аэростатов не должна сказываться на работе всего флота.

Сейчас Kelluu располагает примерно 20 дирижаблями, но уже расширяет производство, чтобы выпускать до 500 аппаратов для Европы и до 3500 в будущем. Часть устройств проходят испытания в Латвии. По мнению компании, армии разных стран могут захотеть самостоятельно управлять собственными флотами таких дирижаблей. Kelluu была основана в 2018 году и начинала как гражданский проект, используя свои аэростаты для мониторинга линий электропередачи. Однако после начала войны России против Украины и закрытия Финляндией границы для российских туристов Йоэнсуу потерял значительную часть доходов, а интерес к безопасности восточных рубежей резко вырос. В результате разработками Kelluu заинтересовались в разных странах Европы.

