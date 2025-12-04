Пес попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за длинного языка 1 4.12.2025, 19:50

Длина его языка – 19,9 см.

Пес из США по кличке Оззи официально стал новой звездой Книги рекордов Гиннесса, получив титул обладателя самого длинного языка среди ныне живущих собак. Длина его языка, который почти всегда свисает из пасти, составляет 19,9 см, пишет UPI.

Анджела Пик — хозяйка Оззи — рассказала, что необычайно длинный язык был у Оззи с самого рождения. Несмотря на внушительные размеры, с медицинской точки зрения у пса все в порядке.

«Мы пару раз показывали его ветеринару, и никаких проблем с зубами или чего-то подобного нет — он просто ненормально длинный!» — пояснила она.

Интересно, что, вопреки ожиданиям, Оззи не отличается повышенным слюнотечением и даже не очень любит облизываться.

«Он не целует — он просто лезет к тебе в лицо, ласкает и трется носами, но на самом деле почти ничего не облизывает!» — с улыбкой отметила Анджела.

