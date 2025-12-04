Завод посуды в Гомеле поставляет боевые дроны для ВС РФ 4.12.2025, 21:05

В обход санкций.

Гомельский производитель посуды «Завод Сантэкс» ведет масштабный бизнес по поставке комплектующих для боевых беспилотников для российской армии. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщил Белорусский расследовательский центр (БРЦ), который подготовил расследование совместно с сообществом анонимных хактивистов «Киберпартизаны».

В ходе проведенного расследования удалось выяснить, что предприятие поставляет китайские дроны, а также товары, характер которых в документах не раскрывается, российской компании «Рустакт», от которой «Завод Сантэкс» получил более 14 млрд рублей (в пересчете — свыше 152 млн долларов). По данным ГУР Украины, «Рустакт» — это один из главных производителей FPV-дронов для армии РФ, которые она использует в ходе войны в Украине.

БРЦ указывает, что 95 процентами этой компании владеет уроженец Минска Павел Никитин, переехавший в Россию в 2000-х. Он также является владельцем или совладельцем около 20 компаний; часть из которых работает для Минобороны РФ, МВД России и «Росгвардии». Именно он, по сведениям расследователей, числится и одним из собственников белорусского «Завода Сантэкс», а другим совладельцем в 2018 году был брат-близнец Павла Никитина — Егор.

БРЦ пишет, что в 2022-2023 годах эта гомельская фабрика, способствуя обходу санкций, продала в Россию 309 дронов китайской компании DJI на сумму 2 млн долларов. В общей сложности, по подсчетам белорусских расследователей, 14 компаний Беларуси с 2022 по 2025 год продали в Россию свыше 20 тысяч дронов на 34 млн долларов.

Через «Завод Сантэкс» Никитин уже после введения санкций против Москвы также поставлял в Россию западные комплектующие из Чехии, Италии, Польши и США, отмечает БРЦ.

«Рустакт» с декабря 2024 года находится под санкциями Евросоюза и Швейцарии. Производимые компанией дроны-камикадзе ВТ-40 (также известные как «Судоплатов») составляют основу вооружения засекреченного российского центра беспилотных технологий «Рубикон», которому приписывают успехи контрнаступления россиян в Курской области, а также в боях за Курскую область и Покровск.

