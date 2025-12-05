Вэнс заинтриговал заявлением по войне в Украине

Вэнс заинтриговал заявлением по войне в Украине6
Вице-президент США пообещал «хорошие новости в ближайшие недели».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что в ближайшие несколько недель по вопросу завершения войны РФ против Украины будут «хорошие новости».
Об этом сообщает NBC News.
В ходе беседы журналисты спросили, что больше всего его огорчает на посту вице-президента США . В ответ Вэнс сказал, что ему пока не удалось заключить сделку с которая бы положила конец войне РФ против Украины.
«О, чувак. Послушайте, российско-украинские отношения были источником постоянного разочарования, я думаю, для всего Белого дома», - заявил вице-президент.
Он отметил, что в Белом доме действительно думали, да и сам президент США Дональд Трамп говорил не однократно - что это будет самая легкая война для разрешения.
«И если бы вы, знаете ли, сказали, что мир на Ближнем Востоке легче достичь, чем мир в Восточной Европе, я бы сказал, что вы сошли с ума», - добавил Вэнс.
В то же время чиновник сохраняет оптимизм и ожидает «хорошие новости» уже в ближайшие недели. Он подчеркнул, что ситуация пока не у финиша, но прогресс есть.
«Я действительно считаю, что мы добились большого прогресса, но пока еще не достигли финишной черты. Надежда есть, и, надеюсь, в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости на этом фронте», - резюмировал Джей Ди Вэнс.