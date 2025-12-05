закрыть
5 декабря 2025, пятница, 8:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вэнс заинтриговал заявлением по войне в Украине

6
  • 5.12.2025, 8:08
  • 2,488
Вэнс заинтриговал заявлением по войне в Украине
Джей Ди Вэнс

Вице-президент США пообещал «хорошие новости в ближайшие недели».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что в ближайшие несколько недель по вопросу завершения войны РФ против Украины будут «хорошие новости».

Об этом сообщает NBC News.

В ходе беседы журналисты спросили, что больше всего его огорчает на посту вице-президента США . В ответ Вэнс сказал, что ему пока не удалось заключить сделку с которая бы положила конец войне РФ против Украины.

«О, чувак. Послушайте, российско-украинские отношения были источником постоянного разочарования, я думаю, для всего Белого дома», - заявил вице-президент.

Он отметил, что в Белом доме действительно думали, да и сам президент США Дональд Трамп говорил не однократно - что это будет самая легкая война для разрешения.

«И если бы вы, знаете ли, сказали, что мир на Ближнем Востоке легче достичь, чем мир в Восточной Европе, я бы сказал, что вы сошли с ума», - добавил Вэнс.

В то же время чиновник сохраняет оптимизм и ожидает «хорошие новости» уже в ближайшие недели. Он подчеркнул, что ситуация пока не у финиша, но прогресс есть.

«Я действительно считаю, что мы добились большого прогресса, но пока еще не достигли финишной черты. Надежда есть, и, надеюсь, в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости на этом фронте», - резюмировал Джей Ди Вэнс.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун