Ирландия расследует полет неизвестных дронов возле самолета Зеленского 3 5.12.2025, 10:35

2,454

Фото: Getty Images

Появились первые результаты анализа данных.

По данным Би-би-си, правительство Ирландии получило информацию, что в небе над страной появились неизвестные дроны — и это произошло примерно в то же время, когда в Дублине должен был приземлиться самолет Владимира Зеленского. Президент Украины побывал в Ирландии с государственным визитом в начале этой недели.

Источники в ирландском правительстве подтвердили, что такой инцидент действительно имел место, но вооруженные силы Ирландии отказались комментировать информацию, которая в начале появилась в СМИ.

Данные о дронах также подтвердил советник Зеленского Дмитрий Литвин. «За безопасность отвечает принимающая сторона, — сообщил он украинским журналистам. — По их данным, действительно были такие дроны, но это не повлияло на визит и не заставило что-то менять в визите».

«Ровно в тот момент»

Первым о появлении дронов в небе около Дублина сообщило ирландское издание Journal.

По его сведениям, в понедельник вечером, когда самолет Зеленского должен был подлетать к Дублину, четыре неизвестных дрона пролетели в направлении предполагаемого маршрута президентского борта.

«Самолет приземлился немного раньше, чем было положено по расписанию, всего за несколько моментов до инцидента, произошедшего около 23.00. Дроны достигли места, где должен был находиться самолет Зеленского, ровно в тот момент, когда его пролет там был запланирован», — сказано в публикации.

Авторы Journal сообщают, что речь идет о четырех дронах, которые они описывают как «аппараты военного образца». В публикации также сказано, что это были квадрокоптеры.

Между тем, газета Irish Times пишет со ссылкой на источники, что ирландский военный корабль LÉ William Butler Yeats обнаружил пять дронов, «которые летели около маршрута самолета Зеленского».

«Их обнаружение вызвало масштабную тревогу служб безопасности на фоне опасений, что это была попытка вмешаться в маршрут передвижения самолета», — пишет газета.

В момент приземления президентского борта над Дублином была введена бесполетная зона.

Судя по данным прессы, власти пока точно не знают о происхождении дронов, о том, откуда именно они взлетели, и где они находятся сейчас.

Сначала аэропорт, потом — военный корабль

«Радиус их действия и время, которое они способны провести в воздухе, говорят о том, что это были продвинутые дроны и ими управляли опытные пилоты», — пишет Irish Times со ссылкой на свои источники.

Как сообщает Journal, дроны могли взлететь из района, расположенного к северо-востоку от Дублина, возможно, около полуострова Хоут-Хэд, на северной стороне Дублинского залива. Власти рассматривают версии о запуске с земли, либо с пока неидентифицированного судна.

Дроны летели с включенным светом, и, судя по всему, «они хотели, чтобы их заметили», сообщили источники Irish Times.

Пролетев около предполагаемого маршрута самолета Зеленского, дроны затем направились к ирландском военному кораблю, который был направлен в Ирландское море в связи с визитом украинского президента, пишут местные издания.

Journal также утверждает, что ирландские военные приняли решение не сбивать дроны, поскольку у них не было эффективной аппаратуры для борьбы с ними. В публикации сказано, что на военных кораблях не было никаких средств противовоздушной обороны, кроме пулеметов, а радиуса действия полицейских устройств против дронов не хватило.

В последние месяцы власти сразу нескольких европейских стран сообщают о появлении дронов над своими аэропортами и военными базами. Последний такой инцидент произошел в Нидерландах 22 ноября, когда неизвестные беспилотники были обнаружены над военной базой Волькель недалеко от границы с Германией.

В сентябре российские дроны типа «шахед» залетели на территорию Польши во время атаки по целям в Украине, беспилотники также обнаруживали во многих странах, а также в Бельгии, Германии и Литве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com