В Европу идет историческая «декабрьская жара»3
- 5.12.2025, 10:43
- 3,016
Ее эффект почувствуют и белорусы.
В ближайшие дни Европу охватит «историческая декабрьская жара», пишет телеграм-канал о погоде Nadvorie со ссылкой на данные сервиса учета экстремальных температур. Тем временем в Белгидромете белорусам обещают облачные, но теплые выходные.
Как пишет Nadvorie, «исключительно теплый воздух пересечет Европу с юго-запада на северо-восток с температурами выше +10°С и даже выше +15°С».
«Жара дойдет также до Скандинавии. Ожидается сотня, если не тысяча сообщений о рекордной температуре воздуха со всего континента», — передает телеграм-канал.
В Белгидромете обещают теплые выходные. В субботу будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-западу страны пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2.+5°С, максимальная днем 0.+7°С.
7 декабря ночью будет облачно. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.
Температура воздуха минимальная ночью -5.+2°С, максимальная днем -2.+4°С.
Ранее в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды посоветовали белорусам не ждать характерных для зимы морозов и снегопадов. В ведомстве отметили, что декабрь, «продолжая ноябрьские традиции, начнется с комфортной осенней погоды», а температурный режим по-прежнему будет превышать средние многолетние значения на 1−4 градуса.