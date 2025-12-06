Зеленский обратился к военным 6.12.2025, 11:43

Он напомнил свое обращение к ВСУ в первые часы полномасштабного вторжения РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины. Текст и видео опубликовал 6 декабря сайт главы украинского государства.

Он напомнил свое обращение к силам обороны в первые часы полномасштабного вторжения России.

«Стойте крепко. Вы все, что у нас есть! Этими словами я обращался к нашим воинам в первый день войны. И вы стояли крепко. Стояли, когда в Украину почти никто не верил, когда нам говорили: у вас неделя, у вас без шансов, у вас нет другого варианта, кроме как сдаться. А вы стояли. И выстояли», – сказал президент.

Зеленский в ролике назвал ряд украинских бойцов, женщин и мужчин, которые не были военными до начала вторжения России в Украину, но пошли в армию и на фронт и отдали жизни за свою землю. Он отметил, что страна теряет ученых, спортсменов, артистов, бизнесменов, которые могли строить будущее.

«Россия бьет не только по городам – они разрушают мечты. Россия атакует не только дома – атакует судьбы и будущее. И не оставляет выбора», – говорит в ролике глава государства.

По его словам, украинские военные продолжают борьбу ради своих детей, родителей, любимых и «каждой маленькой девочки, которая почти каждую ночь в укрытии», ради Украины, которая «взрослеет, научилась не бояться, которая не имеет права сдаться, которая не забудет и не простит».

Он поблагодарил армию за то, что благодаря ей политики «имеют уверенность за столом переговоров», и может аргументированно и с достоинством продолжать переговоры о справедливом мире для Украины.

«Каждый и каждая – воины. Каждый и каждая – герои. Каждого и каждую я поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины! Вечная слава вам! Вечная память тем, кто отдал за Украину свою жизнь!», – завершил поздравление Зеленский.

