Ученые развеяли миф об уникальности человеческого мышления
- 6.12.2025, 11:57
Аристотель ошибался?
Способность к рациональному мышлению долго считалась уникальной чертой человека, как утверждал еще Аристотель. Однако новое исследование показало, что шимпанзе не только принимают решения на основе доказательств, но и практикуют рациональные стратегии пересмотра убеждений, что ранее ассоциировалось только с детьми в возрасте около четырех лет.
Материал обнародовало издание Popular Science.
Исследователи из заповедника шимпанзе острова Нгамба в Уганде провели эксперимент, предлагая приматам две коробки: одну с едой, другую пустую. Шимпанзе сначала получали начальную подсказку, а затем — последовательно подсказки разной силы, указывающие, где находится еда.
Ханна Шлейхауф, доцент кафедры психологии развития в Утрехтском университете и соавтор исследования, объяснила результаты:
«Когда первоначальные доказательства были убедительными, шимпанзе придерживались своего первоначального выбора; когда же новые доказательства явно перевешивали первые, они меняли свой выбор».
Используя компьютерные модели, ученые подтвердили, что реакции шимпанзе соответствовали оптимальным стратегиям пересмотра убеждений, а не просто предпочтению не так давно полученных данных.
Наиболее впечатляющим открытием стала метакогнитивная чувствительность приматов к фактам.
«Они не только корректировали свой выбор, но и делали это средствами, позволяющими предположить, что они отслеживали доказательную базу своих убеждений», — добавила Шлейхауф.
Это указывает на то, что пересмотр убеждений, основанный на взвешивании доказательств — ключевой признак рациональности, долгое время считавшийся исключительно человеческой чертой — присутствует и у шимпанзе.