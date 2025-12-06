Ученые: Кофе полезен для сна 6.12.2025, 14:42

Неожиданный результат исследований.

Кофеин — самое распространенное психоактивное вещество в мире. И неудивительно: многие чувствуют себя лучше, выпивая чашку кофе в день, но не страдают от выраженного синдрома отмены, если забыли про утренний капучино. Однако ученые продолжают задаваться вопросами о долгосрочных последствиях регулярного употребления «снадобья», пишет «Нож».

Авторы новой научной статьи проанализировали данные из биобанка Великобритании. Так, они получили доступ к информации о 485,5 тыс. британцев: в выборку попали и кофеманы, и люди, редко употребляющие кофеиносодержащие продукты.

Далее специалисты изучили результаты когортного исследования HypnoLaus в Швейцарии: в нем участвовали 1702 человека. Ученые смогли провести анализ объективных данных о качестве сна участников. Дело в том, что авторы эксперимента применяли метод полисомнографии — комплексной регистрации биофизиологических изменений, происходящих с испытуемым во время сна.

Анализ данных показал, что люди, регулярно употреблявшие много кофеина, в среднем спали меньше остальных участников исследований. Так, согласно разным статистическим моделям, приблизительная разница в продолжительности сна варьировалась между 10 минутами и более ощутимым промежутком времени.

Если верить выводам команды, сокращение продолжительности сна коррелировало с улучшением его качества. Так, записи активности мозга показали, что кофеманы легче достигали глубокой фазы сна без быстрого движения глаз.

«Наши результаты не говорят о том, что регулярное употребление кофеина полезно или вредно для здоровья, — отметил Бенджамин Стаки, соавтор исследования из Дублинского университетского колледжа. — Более глубокий сон может компенсировать сокращение продолжительности сна, а может быть следствием недосыпа, когда организм постоянно наверстывает упущенное, что может быть для него стрессом».

