ВСУ могут ударить по ТЭЦ в Подмосковье, питающей центр ГРУ, военную базу ВМФ и НИИ 3 7.12.2025, 10:44

2,790

На стратегически важном для Москвы объекте побывали украинские агенты.

6 декабря агенты партизанского движения «АТЕШ» указали на Мытищинскую теплоэлектроцентраль (Волковское шоссе, 35, Мытищи, Московская обл), важнейшую для Подмосковья, которая может стать следующей целью для ракет и дронов ВСУ.

ТЭЦ является центральным объектом энергоснабжения, поскольку питает Центральную базу вооружений ВМФ, 113-й передающий радиоцентр ГРУ, 59-й арсенал ГРАУ, а также НИИ космических систем имени А.А. Максимова.

Фото локаций опубликовали в Telegram-канале «АТЕШ».

Разведчики партизанского движения отмечают, с Мытищинской ТЭЦ электроэнергия поступает также в корпорацию «Тактического ракетного вооружения».

В случае атаки ВСУ по энергетическому предприятию жилые районы не будут лишены электроснабжения. Вся собранная информация передана Силам обороны Украины, что повышает вероятность скорого «визита» в Подмосковье дальнобойных ракет «Фламинго» или БПЛА. Специализированные узлы связи столицы страны-оккупанта могут «лечь», а ВПК будет функционировать с перебоями.

