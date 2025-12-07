Z-военкор: Российская армия не обеспечена даже носками 7.12.2025, 19:51

Пропагандист признает провал снабжения.

Российская армия спустя более трех лет войны так и не сумела наладить базовое снабжение военнослужащих нижним бельем и носками. Об этом заявил один из наиболее известных прокремлевских пропагандистов Юрий Подоляка в эфире программы Metametrica. «Меня сейчас реально поражает. Я не знаю, как это можно! Три с половиной года войны. Ну неужели мы не можем обеспечить нашу армию централизованно трусами и носками?!», — возмутился он.

По словам «военкора», большую часть подобных потребностей продолжают закрывать волонтеры. «У нас нормы (довоенные. — TMT) до сих пор не изменены. И форма выдается одна на полгода. Все остальное покупается за свои», — сказал Подоляка. На уточняющий вопрос ведущего о том, осведомлен ли о ситуации министр обороны Андрей Белоусов, пропагандист ответил утвердительно. «Они (в Минобороны. — TMT) не могут там ничего сделать. Не знаю почему», — добавил Z-блогер.

Проблемы со снабжением в ВС РФ носят системный характер. Еще в июне прокремлевская «Лента.Ру» писала, что российские военнослужащие, участвующие во вторжении в Украину, несмотря на зарплаты в 200–300 тысяч рублей, вынуждены тратить почти все эти средства на фронтовые нужды. По данным издания, солдаты закупают за свой счет еду, амуницию, бензин, технику — включая комплексы РЭБ — и даже оплачивают похороны сослуживцев.

В сентябре украинская военная разведка опубликовала запись перехваченного телефонного разговора, в котором российские военнослужащие жаловались на плохое снабжение и непредвиденные расходы. Один из солдат говорил, что «почти все приходится покупать за свой счет или присылать из дома» и что подразделения нередко прибегают к сбору денег среди личного состава. «Люди скидываются деньгами, покупают те же зажигалки, потому что ничего не выдают», — говорил он.

Провоенный канал «Курсы тактической медицины» в начале октября сообщал, что солдаты ВС РФ получают медицинские изделия 1977 года выпуска. Автор канала опубликовал фотографии коробок со старыми советскими бинтами, ватой и перевязочными пакетами, отметив, что ситуация носит системный характер.

При этом в мае бывший министр обороны, а ныне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу среди своих заслуг во главе военного ведомства называл реформирование солдатского быта, включая отмену «редких походов в баню» и переход к еженедельной смене нижнего белья. Он утверждал, что сразу после назначения инициировал масштабные изменения: по его словам, примерно за полгода в казармах установили около 14,5 тысячи душевых, заменили тряпки и ведра на пылесосы, отменили портянки и обновили форму.

