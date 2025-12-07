закрыть
7 декабря 2025, воскресенье, 23:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Словакии Пеллегрини внесен в базу «Миротворца»

  • 7.12.2025, 23:15
Президент Словакии Пеллегрини внесен в базу «Миротворца»
Петер Пеллегрини

Политика назвали агентом влияния Кремля в ЕС.

Президент Словакии Петер Пеллегрини попал в базу «Миротворец». Датой внесения отмечается 6 декабря 2025 года.

Характеризуя Пеллегрини, сайт называет его «агентом влияния РФ в странах Евросоюза», который «отрицает суверенное право Украины на защиту от российско-фашистских захватчиков».

«Известный как пророссийский политик, который поддерживает тесные связи с Россией и лично с военным преступником Путиным, критикуя санкции и военную помощь Украине, регулярно озвучивает тезисы военного преступника Путина, является важным союзником Москвы в ЕС, подчеркивая общие интересы и политическую близость, особенно в свете его антизападной риторики», - говорится на сайте.

6 декабря Пеллегрини заявил в интервью STVR, что Европейский Союз должен прекратить военную поддержку Украины, потому что это якобы продолжает войну.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович