Президент Словакии Пеллегрини внесен в базу «Миротворца»
- 7.12.2025, 23:15
Политика назвали агентом влияния Кремля в ЕС.
Президент Словакии Петер Пеллегрини попал в базу «Миротворец». Датой внесения отмечается 6 декабря 2025 года.
Характеризуя Пеллегрини, сайт называет его «агентом влияния РФ в странах Евросоюза», который «отрицает суверенное право Украины на защиту от российско-фашистских захватчиков».
«Известный как пророссийский политик, который поддерживает тесные связи с Россией и лично с военным преступником Путиным, критикуя санкции и военную помощь Украине, регулярно озвучивает тезисы военного преступника Путина, является важным союзником Москвы в ЕС, подчеркивая общие интересы и политическую близость, особенно в свете его антизападной риторики», - говорится на сайте.
6 декабря Пеллегрини заявил в интервью STVR, что Европейский Союз должен прекратить военную поддержку Украины, потому что это якобы продолжает войну.