Китай тайно поставляет в Европу российские пиломатериалы на миллиарды евро 4 8.12.2025, 14:15

Пекин помогает Кремлю обходить санкции.

Несмотря на международные санкции, российская древесина продолжает поступать на европейский рынок через Китай. Об этом говорится в расследовании немецких журналистов радиовещательной компании SWR. Наибольшую выгоду от этого бизнеса получает российский миллиардер Алексей Мордашов, контролирующий крупнейший в России лесопромышленный холдинг «Свеза». По оценке руководителя команды Earthsight по вопросам санкций в отношении дерева Тары Ганеш, ежегодно в ЕС попадает санкционная древесина на 1 млрд евро.

После начала военных действий на Украине Мордашов и российская деревообрабатывающая промышленность попали под санкции и лишились доступа к европейскому рынку. Однако расследование SWR показывает, что торговля была переориентирована через Китай. С началом конфликта резко вырос импорт древесины из КНР в ЕС в Польшу. Российские производители перемаркировывают «происхождение» древесины на китайское, после чего она отправляется в Евросоюз. В Польше представители отрасли предупреждают о последствиях. «Эти незаконные поставки древесины угрожают самому существованию европейской лесной промышленности», — говорит Марек Янке, гендиректор Paged, одного из крупнейших производителей фанеры в Европе. Эта практика нарушает санкции ЕС и Европейский регламент по лесоматериалам (EUTR). После начала проверок в Польше резко выросли объемы импорта через Испанию и Португалию, свидетельствуют таможенные данные, полученные SWR.

Эксперт по рынку древесины Ярослав Михнюк, участвовавший в расследовании нелегальных цепочек поставок, подтверждает: «Китай стал главным экспортером березовой фанеры, но сырье по-прежнему остается российским, а значит, речь идет о нелегальной продукции». Более того, даже на международных профильных выставках российская фанера предлагается открыто. Совместно с проектом Earthsight журналисты SWR зафиксировали, как продавцы рекламируют продукцию как «russian quality». Среди дилеров это считается синонимом древесины из России. Одна компания открыто показывала нам свои склады, полные поддельной российской фанеры», — говорит Тара Ганеш.

Расследование выявило участие в схеме китайского подразделения немецко-швейцарской фирмы Hape International, расположенного в китайском Нинбо. Согласно торговым данным, за последние два года эта компания ввезла в Китай несколько тысяч тонн российской древесины. Затем этот же товар выставлялся на международном рынке. В переписке продавцы подтверждали российское происхождение сырья и предоставляли данные о поставщиках. Глава немецкого подразделения Hape заявил в ответ на запрос журналистов, что не может комментировать деятельность юридически «сестринских компаний», которые действуют независимо. Китайский филиал на запросы не ответил. Спустя сутки после обращения журналистов все объявления о продаже российской древесины были удалены.

Депутаты Европарламента признают, что проблема обхода санкций носит системный характер. Представитель Европейской народной партии Изабель Визелер-Лима заявила, что санкции необходимо не только вводить, но и реально обеспечивать их исполнение.

